Il Grande Fratello Vip è appena cominciato, sino a ora non c’è stato alcun bacio all’interno della Casa più spiata d’Italia, ma ecco due concorrenti cominciano a far parlare. Si tratta di Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, con lei che si è tolta il reggiseno davanti a lui.

Gf Vip, flirt in corso tra due concorrenti? Lei si toglie il reggiseno davanti a lui…

Possibile flirt in corso tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia al Grande Fratello Vip? E’ quello che si stanno chiedendo i fan del reality show dopo quanto accaduto nelle ultime ore, con un video che sta circolando e che vede la giovane concorrente togliersi il reggiseno da sotto la maglia mentre sta parlando con Roncaccia.

Non si è visto nulla ma il gesto ha fatto subito pensare i fan che possa esserci qualcosa tra i due.

Gf Vip, Piera Meloni e Alessandro Roncaccia: la situazione

La naturalezza con la quale Piera Meloni si è tolta il reggiseno da sotto la maglia davanti ad Alessandro Roncaccia ha fatto subito pensare che tra i due possa esserci del tenero.

Al momento però, anche se i due si sono avvicinati, nulla fa realmente pensare a qualcosa di più, anche perché lei, ricordiamo, è fidanzata. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane!