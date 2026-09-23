Sono arrivati i risultati dell’autopsia sul corpo dell’attrice statunitense Hayden Panettiere, morta lo scorso 16 di agosto all’età di soli 36 anni.

Hayden Panettiere, svelate le cause della morte: overdose di fentanyl

Hayden Panettiere è morta per overdose di fentanyl e altri farmaci. Lo ha stabilito l’autopsia del medico legale della contea di Greenville, in South Carolina, che ha classificato la morte dell’attrice statunitense come accidentale.

Sul corpo dell’attrice 36enne non sono infatti stati trovati segni di violenza.

Morte Hayden Panettiere: nessun segno di violenza

Come visto la morte dell’attrice statunitense Hayden Panettiere è stata classificata come accidentale, causata da una overdose di fentanyl e altri farmaci. Il fentanyl è un potente oppioide sintetico che può essere usato anche come droga.

E’ molto pericoloso perché appunto può causare la morte per overdose. La giovane attrice era stata trovata priva di sensi in un appartamento a Greenville, ma ogni tentativo di rianimarla da parte dei soccorritori è stato vano. Sul corpo di Hayden Panettiere come detto non sono stati trovati segni di violenza, in passato l’attrice aveva parlato della sua dipendenza da alcol e oppioidi, cominciata si da quando era solo un’adolescente.