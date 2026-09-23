Le tensioni tra Teheran e Washington hanno raggiunto nuovi picchi nella mattinata di martedì 23 settembre 2026, con dichiarazioni di forza da parte dei vertici militari iraniani e una serie di episodi che hanno coinvolto il teatro dello Yemen e lo Stretto di Hormuz. L’insieme di questi avvenimenti sta alimentando un clima di instabilità che mette a dura prova la sicurezza delle rotte commerciali marittime internazionali.

Le minacce dei vertici militari iraniani

Il Quartier Generale Centrale Khatam al-Anbiya più alto comando operativo della Repubblica Islamica, ha trasmesso un messaggio chiaro: l’Iran risponderà alle recenti provocazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump con colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. La comunicazione, diffusa sui canali ufficiali di Press TV sottolinea la volontà di Teheran di non accettare ulteriori intimidazioni e di difendere la propria sovranità con forza.

Canale diplomatico tramite il Qatar

In parallelo, il portavoce del Ministero degli Esteri, Esmail Baghaei ha precisato che i colloqui con gli Stati Uniti si sono svolti tramite un mediatore qatariota. Le condizioni richieste dall’Iran includono la fine delle ostilità, la cessazione del blocco navale e il rilascio di beni iraniani, dimostrando una volontà di negoziare al di fuori del campo di battaglia.

Incidente aereo nello Yemen: abbattimento di un drone saudita

Nel contesto yemenita, le forze dei ribelli Houthi hanno confermato di aver abbattuto un drone di ricognizione armato saudita sopra la città di Al-Mukha nella provincia di Taiz. Il pilota dell’apparato non è sopravvissuto e il relitto è stato recuperato dalle autorità locali. La vicenda, riportata da Irna evidenzia l’escalation di scontri aerei nella zona e solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei voli civili nella regione.

Rischi per la navigazione marittima

Il territorio costiero di Al-Mukha si affaccia sul Mar Rosso, a breve distanza dallo Stretto di Hormuz, dove transita una quota significativa del petrolio globale. L’intervento di un drone armato su quell’area potrebbe avere ricadute sulla sicurezza delle rotte marittime già soggette a tensioni derivanti dalle dispute geopolitiche tra Iran, Arabia Saudita e gli Stati Uniti.

La posizione francese sullo Stretto di Hormuz

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato, in un’intervista a ABC News da New York, che la Francia è pronta a partecipare a un’operazione internazionale nello Stretto di Hormuz, purché il mandato sia esclusivamente difensivo e non preveda scontri diretti con il Paese iraniano. Macron ha sottolineato che la gravità della situazione è stata probabilmente sottovalutata e che è necessario un intervento coordinato per garantire la libertà di transito.

Reazioni diplomatiche iraniane

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi ha rimproverato la Francia per il suo discorso sui diritti umani, accusandola di silenzio di fronte alle sanzioni americane contro l’Iran e di collaborare a misure che definisce illegali. Araghchi ha ribadito che l’Iran è disposto a intrattenere relazioni basate sul rispetto reciproco, ma che difenderà con serietà i propri interessi e la propria sicurezza nazionale.

Riflessi sul mercato energetico

Nel frattempo, i prezzi del petrolio hanno registrato un lieve calo: il WTI a novembre è scambiato a 89,53 dollari al barile, mentre il Brent si attesta a 98,69 dollari. Il decremento, pari a poco più di un punto percentuale, è attribuito alla temporanea riduzione delle tensioni percepite, ma gli analisti avvertono che ulteriori escalation potrebbero invertire rapidamente la tendenza.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se le parti coinvolte sceglieranno la via della negoziazione tramite il Qatar o se l’area dello Stretto di Hormuz rischierà di diventare nuovamente un epicentro di conflitti armati.