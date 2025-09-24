Guerra Israele, drone Houthi dallo Yemen colpisce Eilat: il bilancio è grave

Un nuovo capitolo di tensione esplode in Medio Oriente. Nelle prime ore di oggi, un drone Houthi proveniente dallo Yemen ha colpito la città israeliana di Eilat, causando vittime e gravi danni. Autorità locali e militari sono al lavoro per valutare l’entità del bilancio e garantire la sicurezza della popolazione, mentre la comunità internazionale osserva con preoccupazione l’evolversi della crisi.

Nuovo attacco a Eilat: droni Houthi colpiscono la città

La città di Eilat, nel sud di Israele, è stata teatro di un nuovo attacco con droni provenienti dallo Yemen, attribuito al gruppo degli Houthi. Secondo le autorità israeliane, l’ordigno ha colpito un centro commerciale e un hotel, provocando danni materiali limitati ma suscitando grande allarme tra la popolazione e i turisti presenti. Le immagini diffuse sui social hanno mostrato il momento dell’esplosione e la fuga dei presenti, rendendo evidente il clima di tensione nella località, già sotto pressione per il conflitto in corso nella Striscia di Gaza.

Secondo i soccorritori, il bilancio complessivo dell’attacco ha raggiunto 20 feriti, di cui due in condizioni gravi. Le autorità hanno spiegato che le squadre di emergenza hanno prontamente operato nell’area dell’impatto, mentre l’esercito ha confermato che alcuni tentativi di intercettazione tramite l’Iron Dome non hanno avuto successo.

Si tratta del terzo attacco in meno di due settimane, sottolineando la crescente minaccia rappresentata dagli Houthi, sostenuti dall’Iran. Il sindaco di Eilat ha dichiarato che, nonostante gli attacchi mirino a destabilizzare la città, le autorità continueranno a garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori.