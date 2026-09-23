Tra verifiche, pressioni familiari, aspettative sociali e una costante esposizione digitale, adolescenti e giovani adulti vivono un carico di stress che può diventare terreno fertile per episodi acuti di ansia. Non si tratta di “debolezza” o di scarsa volontà: è la risposta di un organismo sovraccarico, che può manifestarsi con crisi improvvise e intense, percepite come ingestibili da chi le vive.

Se un ragazzo o una ragazza si riconosce in episodi ricorrenti di attacchi di panico, informarsi su fonti qualificate e capire a chi rivolgersi può essere il primo passo per ridurre la paura e recuperare controllo.

Come parlarne senza stigma, anche a scuola

Un dialogo efficace parte dai fatti osservabili e non dalle etichette. Dire “ti ho visto in difficoltà durante l’interrogazione, vuoi raccontarmi?” apre più porte di un giudizio affrettato. L’ascolto deve essere autentico, con pause e silenzi concessi, senza battute né confronti. È utile concordare in anticipo un piano semplice: a chi rivolgersi in caso di necessità, quale luogo tranquillo privilegiare, quali tecniche usare per rientrare in equilibrio. In classe, docenti e compagni possono facilitare brevi uscite e rientri graduali senza porre eccessiva attenzione sull’episodio, così da evitare che la paura venga rinforzata dallo sguardo altrui.

Abitudini che aiutano la prevenzione

Uno stile di vita regolare sostiene in modo concreto la riduzione della vulnerabilità. Un sonno sufficiente e mantenuto con orari stabili favorisce l’equilibrio neurofisiologico; un’attività fisica moderata, anche solo una camminata costante, aiuta a scaricare tensione e migliorare la qualità del respiro. La riduzione di caffeina ed energy drink limita i picchi di attivazione che possono confondersi con l’ansia. Pasti regolari e una buona idratazione sostengono la stabilità energetica durante la giornata. Anche l’igiene digitale ha un ruolo decisivo: limitare il doomscrolling serale, gestire le notifiche e creare spazi senza smartphone riduce il bombardamento di stimoli che alimentano l’iper-allerta.

Quando è il momento di chiedere aiuto

Se gli episodi diventano frequenti, se portano a evitare luoghi o situazioni importanti come i mezzi pubblici o la scuola, o se il loro impatto peggiora rendimento e relazioni, un confronto con uno specialista della salute mentale è consigliabile. La psicoterapia, in particolare gli approcci strutturati come la terapia cognitivo-comportamentale, offre strumenti concreti per riconoscere gli schemi che mantengono il problema, imparare tecniche di gestione e rientrare gradualmente nelle attività in modo sicuro e progressivo.

Bibliografia

NHS Inform. How to deal with panic attacks. https://www.nhsinform.scot/healthy-living/mental-wellbeing/anxiety-and-panic/how-to-deal-with-panic-attacks/

Anxiety & Depression Association of America. Understanding Panic Disorder. https://adaa.org/understanding-anxiety/panic-disorder

Anxiety & Depression Association of America. Symptoms of Panic Disorder. https://adaa.org/understanding-anxiety/panic-disorder-agoraphobia/symptoms

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