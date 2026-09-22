Il 21 settembre il GF Vip 9 tocca quasi 2 milioni di spettatori, con un share superiore al 18%. Scopri i numeri, il confronto storico e le polemiche social che hanno animato la serata.

Il reality grande fratello Vip 9 ha chiuso la sua terza serata con 1.906.000 telespettatori, raggiungendo uno share del 18,3%. Dopo gli kick-off iniziali, la conduzione di Ilary Blasi affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici sembra aver trovato un ritmo più stabile, facendo registrare un incremento rispetto alle prime due puntate.

Andamento degli ascolti: dati di canale e confronto con la concorrenza

Il risultato del mercoledì 21 settembre 2026 supera la media della stagione, che si aggira attualmente intorno al 17 %. Per contestualizzare, la trasmissione su Canale 5 ha iniziato con un 16,9 % di share nella puntata di giovedì e ha toccato il minimo del 15,8 % sabato.

L’ultimo dato,

Altri canali nella stessa fascia oraria

Su Rai Uno la replica dell’episodio sei della seconda stagione de Il Giovane Montalbano ha attirato 2.928.000 spettatori (19,8 % di share). Su Rai Due il film d’azione L’Uomo dei Ghiacci – The Ice Road ha registrato 649.000 telespettatori (4 % di share), mentre Rete 4 ha totalizzato 561.000 utenti (4,9 % di share) con il talk Quarta Repubblica.

I numeri di Canale 5,

Storico dei share del Grande Fratello Vip

Guardando al passato, le prime edizioni del format hanno registrato ascolti molto più alti, grazie soprattutto al fascino della novità. L’edizione 2016 (prima) ha raggiunto 4.157.000 spettatori (21,60 % di share), mentre il 2017 ha toccato 4.294.000 (22,20 %). Dal 2018 in poi i numeri sono scesi progressivamente: 3.044.000 (19,07 %) nel 2018, 3.402.000 (20,23 %) nel 2020 e così via, fino alla settima edizione del 2022 con 2.446.000 spettatori (17,84 %). L’ottava edizione 2026 ha registrato 1.813.000 telespettatori (15,32 %) e la nona, oggetto di questo articolo, è già tornata sopra il 18 % di share, dimostrando una possibile inversione di tendenza.

Polemiche sui social: Cristina Plevani, Marina La Rosa e Salvo Veneziano

L’ingresso di Marina La Rosa al Grande Fratello Vip 9 ha riacceso le discussioni sui social. La ex vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, Cristina Plevani ha risposto con una frecciatina: “Buon Grande Fratello, vincilo questa volta”. Il commento è stato interpretato sia come rimprovero sia come tentativo di rientrare nella ribalta televisiva, vista la sua ultima apparizione come opinionista in un programma condotto da Simona Ventura.

Nel frattempo, Salvo Veneziano anch’egli veterano della prima edizione, ha ironizzato su Instagram, definendo il clima intorno a Marina “leggero” ma “rodente”. Ha scritto: «Marina è entrata ieri al GF Vip, nel frattempo c’è gente che gli rode e cerca di salire su questo treno». Il commento è stato subito ripreso da Maria Antonietta Tilloca che ha aggiunto un tocco di sarcasmo: «Disegno, leggo e penso. Ma con chi ce l’ha Salvo? Continuo a disegnare».

Queste interazioni dimostrano come il reality non sia più solo una questione di percentuali di audience, ma anche un palcoscenico per riconfermare rivalità vecchie di decenni. L’interesse sui social può contribuire a mantenere alto il share soprattutto quando le polemiche generano conversazioni virali.

Prospettive per le prossime puntate

Il vero banco di prova rimane la capacità del programma di mantenere lo share attorno al 16 %–18 % nelle settimane successive. Se la tendenza positiva continuerà, il Grande Fratello Vip 9 potrà chiudere la stagione con numeri comparabili a quelli della settima edizione, superando il calo registrato nel 2021-2022. Il fattore chiave sarà il mix di nuove dinamiche all’interno della Casa e la capacità delle opinioniste di alimentare dibattiti coinvolgenti.