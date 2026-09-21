Scopri perché i dancer del GF Vip 9 guadagnano poco e come alcuni concorrenti hanno diversificato i loro introiti.

Nel cuore della casa del Grande Fratello Vip 9, due figure emergenti hanno acceso i riflettori su un tema poco discusso: le condizioni economiche dei ballerini. Andreas Muller, vincitore della 16ª edizione di Amici e Simone Annicchiarico, figlio di Walter Chiari, hanno condiviso la loro esperienza in una serata trascorsa in giardino, rivelando dati inaspettati su cachet, lavori occasionali e la necessità di integrare le entrate.

Una conversazione sul reale valore dei compensi televisivi

Durante il dialogo, i due hanno concordato sul fatto che le professioni artistiche non offrono più la sicurezza di un tempo. “Non si può fare affidamento solo sui cachet“, ha affermato Simone, ricordando i giorni d’oro degli anni ’80. “Nel 1989, a una semplice ospitata mi davano più di un milione di lire, equivalenti a circa mille euro odierni.

Oggi, anche una buona performance si limita a 300-400 euro.”