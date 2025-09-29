"E' successo prima del matrimonio con Veronica Peparini", la confessione di Andreas Muller

Quello tra Andreas Muller e Veronica Peparini è un legame ormai consolidato su social e tv, ma ciò che succede prima delle nozze stupisce i fan.

È programmato per il 29 settembre il matrimonio tra Andreas Muller e Veronica Peparini, la celebre coppia nata nel corso del talent Amici: da allievo e insegnante, il loro rapporto si è trasformato in una vera e propria storia d’amore, che si è consolidata nel marzo 2024 con la nascita delle due bambine, Ginevra e Penelope. A poche ore dalle nozze, però, è un gesto del futuro sposo a suscitare l’attenzione dei fan.

Andreas Muller e Veronica Peparini: un gesto che sorprende la sposa

Nonostante la coppia si sia già sposata in una cerimonia intima, lo scorso 14 luglio, Andreas Muller non ha sottovalutato le nozze della giornata odierna: per l’occasione ha voluto condividere un messaggio pubblico che ha stupito e commosso i fan. Sui suoi social, infatti, appare un video, in cui si scusa pubblicamente, mentre viene ripreso, insieme ad amici e parenti, ai piedi dell’edificio in cui risiede la futura sposa: «Chiedo scusa a tutto il palazzo» annuncia al microfono, ridendo.

Ciò che accade dopo è paragonabile ai migliori film romantici mai realizzati: Muller si esibisce in una serenata dedicata a Veronica, che si abbandona al canto tra risate e commozione.

Un amore osteggiato

Anche se sostenuti da molti fan, la loro storia d’amore non è sempre stata difesa in modo unanime: in molti criticavano dapprima la differenza d’età, successivamente la scelta di diventare genitori, che portato un ulteriore carico di polemiche. I due non si sono però lasciati condizionare dalle opinioni esterne e hanno continuato a costruire con determinazione la loro famiglia, dalla nascita delle gemelle, fino all’altare.

Ed è qui che si riuniranno, per suggellare il loro amore in modo definitivo. Sotto lo stesso video, il ballerino le dà appuntamento al grande sì, promettendole scherzosamente che non canterà di nuovo.