Andreas Muller e Veronica Peparini si sono goduti negli ultimi giorni una gita di famiglia insieme alle due gemelline neonate, Penelope e Ginevra, e i due figli più grandi di lei Daniele e Olivia Prolli. L’ex ballerino di Amici ha condiviso alcune foto e video in cui lo si vede in macchina o in treno con le bambine in braccio. Ma alcune immagini hanno scatenato gli hater e i commenti cattivi.

Lo sfogo di Andreas Muller

Scrive Andreas, sfogandosi in seguito ad alcune critiche ricevute: “Non riesco a capire se questa vostra ossessione di fare i maestrini su ogni cosa sui social e di seguire le persone solo per dar loro contro, mi faccia più ridere o tenerezza. Non si tratta del diritto di parola e di pensiero, si tratta che almeno qui potete scegliere cosa vedere o meno! Ca*** è la stessa cosa della televisione, cambiate canale! Detto ciò, io sono uno a cui piace rispondere e confrontarsi, quindi a tal proposito, rispondo al vostro problema di oggi: la sicurezza in auto”.

“Sono un papà di m*rda”

Andreas Muller condivide poi le regole sui seggiolini dei bambini, evidentemente al centro delle critiche.

Scrive dunque: “Che sia sicuro o meno sono fatti miei! Voi pensate alla vostra sicurezza e a quella dei vostri cari che a quella delle mie figlie ci penso io. Non sono i vostri figli a dover viaggiare con me, sono le mie e so quello che faccio e sono obbligato a fare, quindi, potete dormire sogni tranquilli! E se per questo agli occhi di qualcuno sono un papà di me***, sopravviverò lo stesso e me ne farò una ragione”.