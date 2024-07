Vivian Jenna Wilson, figlia transgender di Elon Musk, ha risposto per le rime alle ultime accuse del padre. L’uomo, oltre ad aver parlato di lei al maschile, ha parlato di una specie di inganno di cui è stato vittima, che ha portato al decesso del “figlio”.

Elon Musk: la figlia transgender replica alle accuse

Qualche giorno fa, Elon Musk ha parlato della figlia transgender Vivian Jenna Wilson. L’uomo, che in passato l’ha descritta come una “comunista che odia i ricchi“, ha parlato di lei al maschile, tirando in ballo una specie di truffa di cui sarebbe stato vittima durante il Covid. Non contento, ha sottolineato che “suo figlio” è morto per colpa della cultura woke. La replica di Vivian non si è fatta attendere.

Le parole di Vivian Jenna Wilson

Con una serie di post social, la figlia di Elon Musk ha tuonato:

“Tutte le cose che dice su di me sono inventata e c’è una ragione per questo. Lui non sa com’ero da piccola perché semplicemente non c’era, e nel poco tempo in cui c’era sono stata incessantemente molestata per la mia femminilità. Ovviamente non può dirlo, quindi sono stata ridotta a un piccolo stereotipo. Penso che questo dica molto su come vede le persone queer e i bambini in generale”.

Vivian ha spiegato che tutto ciò che suo padre racconta in tv, sui social e nel suo libro non corrisponde a verità. Il genitore parla di lei come “figlio morto“, ma la ragazza ci ha tenuto a sottolineare che non solo è viva e vegeta, ma sta anche bene.

Elon Musk fa uso di ketamina: parola della figlia

La giovane ha proseguito spiegando che, anche se suo padre sostiene che non sia una donna, è “legalmente riconosciuta come donna nello stato della California“. Vivian ha concluso lanciando un’accusa molto pesante ad Elon Musk:

“Per quanto riguarda quell’uomo è in uno stato di torpore dovuto dalla ketamina di cui fa uso, è disperatamente alla ricerca di attenzione e convalida da parte di un esercito di degenerati, maschilisti e frustrati”.

Al momento, l’uomo non ha replicato alle accuse della figlia.