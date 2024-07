Guenda Goria ha annunciato su Instagram una grande notizia: la figlia di Maria Teresa Ruta è diventata mamma. Guenda e suo marito, Mirko Gancitano, avevano annunciato la gravidanza nel corso di una puntata de “La volta buona”. Un evento questo che la coppia aveva definito un vero e proprio miracolo. Come mai?

Guenda Goria: una gravidanza non scontata

Nel 2022, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha superato un delicato intervento chirurgico per la rimozione di una tuba a seguito di una gravidanza extrauterina. Ora, sorride radiosa accanto al marito e alla loro famiglia mentre festeggiano l’arrivo del loro figlio Noah.

L’annuncio su Instagram

Guenda ha scritto, accompagnando l’annuncio della nascita del piccolo: ““Non abbiamo mai sentito battere il cuore così forte. Eccoti Noah“. Nel video che ha condiviso si vedono diversi momenti precedenti al parto, con Guenda che appare circondata dall’affetto dei suoi cari.

L’amore di mamma Teresa e papà di Amedeo

La mamma di Guenda, Maria Teresa Ruta, le bacia teneramente la pancia, mentre il padre, Amedeo Goria, la circonda con un affettuoso abbraccio. La conduttrice televisiva, da poco divenuta nonna, ha espresso la sua felicità tramite una storia in cui dà il benvenuto al suo nipotino. Tra gli auguri sui social, anche quello di Delia Duran, carissima amica di Guenda e Mirko.