Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo diventeranno presto genitori del primo figlio. Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, la futura nonna Heather Parisi non ha preso per niente bene la notizia.

La figlia di Heather Parisi aspetta un figlio da Ultimo

Ultimo sta per diventare papà: la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo, al suo fianco dal 2021, è incinta. La lieta novella non è stata resa pubblica dai futuri genitori, ma dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, noto come Investigatore social. Quest’ultimo ha lanciato lo scoop come “certissimo“, sostenendo che è questo il motivo per cui il cantautore romano ha deciso di prendersi un anno sabbatico. Una notizia bellissima, che a quanto pare non è stata accolta con gioia da Heather Parisi.

Heather Parisi non vuole diventare nonna

Heather Parisi, che non ha rapporti con la figlia da oltre 10 anni, non ha accolto con gioia la notizia della gravidanza. Stando a quanto sostiene Alessandro Rosica, la showgirl non è ancora pronta per diventare nonna a causa di non specificate lotte familiari. “La mamma di lei (Heather, Ndr.) non vuole vedere il bimbo. Dispiace per queste faide tra famiglie“, ha dichiarato Investigatore Social.

Perché Heather Parisi e la figlia non si parlano?

Anche se Heather Parisi sostiene di aver un bel rapporto con tutti i suoi figli, Jacqueline non è dello stesso avviso. Nel 2023, via social, la fidanzata di Ultimo ha fatto sapere che non vede sua made da oltre 10 anni e non ha alcun tipo di rapporto con lei. “Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi“, ha tuonato la Di Giacomo.