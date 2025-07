Ex opinionista di Uomini e Donne in difficoltà? L'annuncio della pausa dai s...

L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato una pausa dei social, motivandone la scelta. Accanto ai rumors su coppie felici e su coppie in crisi come quella di Giuseppe e Rosanna, emerge anche la notizia di uno storico ex tronista che ha annunciato una pausa dai social.

Ex opinionista di Uomini e Donne annuncia un allontanamento dai social

Lo ha dichiarato lo stesso ex tronista con un post pubblicato tra le storie della sua pagina Instagram che è diventato virale. “Ciao ragazzi, ho deciso di prendermi una pausa dai social. Sto bene ma ho bisogno di staccare per un breve periodo. Non vi preoccupate”.

L’annuncio che desta preoccupazione tra i fan

Con questa affermazione, Jack Vanore annuncia ai followers che, per un periodo, sarà lontano dai social. Le parole dell’ex tronista colgono di sorpresa i fan che, anche dopo Uomini e Donne, l’hanno sempre seguito. Jack, infatti, si era fatto conoscere dapprima come corteggiatore e poi come tronista per il quale la redazione aveva ricevuto molte richieste da parte di ragazze intenzionate a corteggiarlo, sebbene come tronista non era arrivato fino in fondo. Nonostante ciò, la sua popolarità non è mai scemata ed infatti è tornato nello studio di Uomini e Donne come opinionista accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari. Oggi, Jack fa nuovamente parlare di lui a causa della scelta di allontanarsi dai social, anche se non si sa per quanto se ne terrà distante.