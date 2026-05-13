Mosca: “Kiev lasci il Donbass”. Nuova pioggia di missili - Notizie dall'Ucraina podcast, Adnkronos

Nelle ultime ore Mosca ha rilanciato le proprie condizioni per un cessate il fuoco, mentre colpisce infrastrutture civili e militari e fa nuovi morti in Ucraina. Kiev continua a colpire infrastrutture petrolifere e del gas in territorio russo. Sullo sfondo resta il tentativo americano di mantenere aperto un canale negoziale, con Zelensky che chiede a Trump di affrontare la guerra europea, e non solo quella con l’Iran, nei suoi colloqui con Xi Jinping.
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