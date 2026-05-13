Mosca: “Kiev lasci il Donbass”. Nuova pioggia di missili - Notizie dall'Ucraina podcast, Adnkronos

Nelle ultime ore Mosca ha rilanciato le proprie condizioni per un cessate il fuoco, mentre colpisce infrastrutture civili e militari e fa nuovi morti in Ucraina. Kiev continua a colpire infrastrutture petrolifere e del gas in territorio russo. Sullo sfondo resta il tentativo americano di mantenere a...

Nelle ultime ore Mosca ha rilanciato le proprie condizioni per un cessate il fuoco, mentre colpisce infrastrutture civili e militari e fa nuovi morti in Ucraina. Kiev continua a colpire infrastrutture petrolifere e del gas in territorio russo. Sullo sfondo resta il tentativo americano di mantenere aperto un canale negoziale, con Zelensky che chiede a Trump di affrontare la guerra europea, e non solo quella con l’Iran, nei suoi colloqui con Xi Jinping.

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