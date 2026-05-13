Encefalopatia epatica, Conforti (EpaC)  ‘non lasciare soli pazienti e caregiver’

“Questa campagna valorizza la centralità della persona, ponendola al centro di un percorso di presa in carico globale e costruendo attorno al paziente un supporto concreto. Un elemento chiave è la capacità di riconoscere la malattia senza sottovalutare i sintomi iniziali. L’iniziativa nasce d...

“Questa campagna valorizza la centralità della persona, ponendola al centro di un percorso di presa in carico globale e costruendo attorno al paziente un supporto concreto. Un elemento chiave è la capacità di riconoscere la malattia senza sottovalutare i sintomi iniziali. L’iniziativa nasce dal racconto diretto di una paziente e mette a disposizione di famiglie e caregiver informazioni utili per una migliore gestione della patologia, con l’obiettivo di non lasciare soli i pazienti e chi se ne prende cura”. Così Massimiliano Conforti, presidente dell’Associazione EpaC Ets, durante la presentazione a Roma della campagna ‘Encefalopatia epatica: riEEsci a vederla’, promossa da Alfasigma.

https://www.youtube.com/watch?v=W3NICUMl-nY