Maltempo in Veneto, il tornado che ha colpito Verona

Maltempo in Veneto, con forti piogge, grandine e raffiche di vento. Il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia ha pubblicato sui social un video che mostra "l'arrivo del tornado su Verona città". "In pochi secondi - scrive - si porta via parte del tetto di alcuni capannoni, scagliando i detrit...

Maltempo in Veneto, con forti piogge, grandine e raffiche di vento. Il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia ha pubblicato sui social un video che mostra “l’arrivo del tornado su Verona città”. “In pochi secondi – scrive – si porta via parte del tetto di alcuni capannoni, scagliando i detriti verso l’autore del video che per fortuna è riuscito a mettersi al riparo in tempo”.

Sono oltre 90, fa sapere Zaia, gli interventi effettuati nelle ultime ore: le situazioni più critiche si registrano nel Veronese, ma disagi e danni hanno interessato anche il Veneziano, il Padovano, il Trevigiano e il Vicentino. Alberi abbattuti, tetti danneggiati e allagamenti stanno mettendo a dura prova il territorio e molte comunità.

https://www.youtube.com/shorts/zKvLalJqrrE