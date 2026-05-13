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Prometeo tv n° 19 del 13 maggio 2026

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Turismo, innovazione e sostenibilità, nuovi scenari nell’era digitale L’impatto dell’urea in agricoltura, lo studio per Assofertilizzanti...

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Turismo, innovazione e sostenibilità, nuovi scenari nell’era digitale L’impatto dell’urea in agricoltura, lo studio per Assofertilizzanti

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