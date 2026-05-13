Home > Video > Prometeo tv n° 19 del 13 maggio 2026 Prometeo tv n° 19 del 13 maggio 2026 Turismo, innovazione e sostenibilità, nuovi scenari nell’era digitale L’impatto dell’urea in agricoltura, lo studio per Assofertilizzanti... di Adnkronos Pubblicato il 13 Maggio 2026 alle 16:50 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Turismo, innovazione e sostenibilità, nuovi scenari nell’era digitale L’impatto dell’urea in agricoltura, lo studio per Assofertilizzanti https://www.youtube.com/watch?v=NecDfWvtXkQ