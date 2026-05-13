Home > Video > Valentini (Mimit): "Investimento importante, uno sforzo collettivo che porta ... Valentini (Mimit): "Investimento importante, uno sforzo collettivo che porta al successo di tutti" Il Viceministro Valentini sull'investimento fatto da Kedrion nell'impianto produttivo di Bolognana e sulla partnership pubblico-privato... di Adnkronos Pubblicato il 13 Maggio 2026 alle 13:50 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Il Viceministro Valentini sull’investimento fatto da Kedrion nell’impianto produttivo di Bolognana e sulla partnership pubblico-privato https://www.youtube.com/watch?v=DUSIB4-yJ04