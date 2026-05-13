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Valentini (Mimit): "Investimento importante, uno sforzo collettivo che porta al successo di tutti"

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Il Viceministro Valentini sull'investimento fatto da Kedrion nell'impianto produttivo di Bolognana e sulla partnership pubblico-privato...

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Il Viceministro Valentini sull’investimento fatto da Kedrion nell’impianto produttivo di Bolognana e sulla partnership pubblico-privato

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