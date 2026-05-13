Penati (presidente Ordine Ingegneri Milano), ‘innovazione sia per bene comune’

“Quest’anno abbiamo deciso di dedicare gli Stati generali delle ingegnerie all’innovazione per un bene comune, perché pensiamo che sia uno strumento capace di migliorare la vita dei cittadini. In questa due giorni parliamo di innovazione nella mobilità, di sicurezza, della responsabilità de...

“Quest’anno abbiamo deciso di dedicare gli Stati generali delle ingegnerie all’innovazione per un bene comune, perché pensiamo che sia uno strumento capace di migliorare la vita dei cittadini. In questa due giorni parliamo di innovazione nella mobilità, di sicurezza, della responsabilità degli ingegneri negli algoritmi di Intelligenza artificiale”, ha dichiarato Carlotta Penati, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, in occasione del convegno ‘Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune’, ora in corso all’Acquario Civico di Milano.

https://www.youtube.com/watch?v=XUF5QZ_bWGE