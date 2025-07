La programmazione del Grande Fratello 2025-26 è stata posticipata: la nuova edizione con Alfonso Signorini non partirà più a metà settembre.

La nuova stagione del Grande Fratello, uno dei reality show più amati e seguiti in Italia, subirà un importante cambiamento di programma. Dopo settimane di attesa e indiscrezioni, è ufficiale: la partenza dell’edizione 2025-26, prevista inizialmente per metà settembre su Canale 5, è stata posticipata. Questo slittamento apre nuovi scenari per la programmazione del celebre show condotto da Alfonso Signorini, suscitando curiosità e attesa tra i fan.

Grande Fratello: novità tra opinionisti e concorrenti, il reality si rinnova

Parallelamente al rinvio, continuano le indiscrezioni sulle novità nel cast e tra gli opinionisti del Grande Fratello. Secondo Giuseppe Candela di Dagospia.it, due nuovi opinionisti sostituiranno Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, con Anna Pettinelli favorita per uno dei posti.

Anche il cast dei concorrenti sta attirando molta attenzione, con possibili partecipazioni di Gianmarco Steri, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, che potrebbero animare le dinamiche della casa. Si ipotizzano inoltre ingressi a sorpresa come quelli di Paola Barale, Raz Degan e della coppia ex Uomini e Donne Brando e Raffaella Scuotto.

Grande Fratello, cambia tutto: slitta la nuova edizione. La data di inizio

La programmazione del Grande Fratello 2025-26 su Canale 5 è stata rinviata: la nuova stagione con Alfonso Signorini non debutterà a metà settembre, ma slitterà a ottobre, data ancora da confermare.

Secondo le anticipazioni provenienti da fonti vicine a Mediaset, tra cui Dagospia.it, il rinvio è dovuto a una revisione complessiva dei palinsesti presentata la settimana scorsa.

In particolare, la rete starebbe valutando un possibile restyling dell’access prime time di Canale 5, che potrebbe vedere l’uscita di scena di Striscia la Notizia a favore di un nuovo game show. Questo cambiamento avrebbe reso necessaria una riorganizzazione più ampia, causando lo spostamento della partenza del reality al mese successivo.