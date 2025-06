Spuntano i primi nomi per i concorrenti del Grande Fratello Gold. Nel mirino di Signorini ci sarebbero tre ex di Uomini e Donne

Al via i casting per la prossima edizione del Grande Fratello che in via eccezionale, dovrebbe chiamarsi Grande Fratello Gold. Un’edizione speciale pensata per celebrare i 25 anni del reality più longevo della tv italiana, con un cast formato da storici volti del programma.

Grande Fratello Gold, nel cast l’ex tronista di UeD? Signorini punta ancora sul dating show di Maria De Filippi

Ci si prepara già alla nuova edizione del Grande Fratello che si chiamerà Gold, per i 25 anni del reality show. Nella prossima edizione, accanto agli ex gieffini che hanno fatto la storia del programma, ci saranno anche concorrenti Nip, ovvero persone comuni pronte a mettersi in gioco. Quest’anno il ruolo di testimonial del programma è stato affidato a Shaila Gatta che, come fece lo scorso anno Giuseppe Garibaldi, girerà l’Italia alla ricerca di nuovi volti da proporre agli autori.

Grande Fratello Gold, l’ex tronista farà parte del reality?

Ma chi ci sarà nel cast? Il conduttore Alfonso Signorini avrebbe intenzione, ancora una volta, di accingere al dating show di Maria De Filippi. Non solo volti noti da Uomini e Donne, ma anche da Temptation Island, che ricomincia giovedì 3 luglio. Dalle prime indiscrezioni, ci sarebbero già alcuni nomi a cui gli autori starebbero pensando…

Le voci su Gianmarco Steri

Tra i volti più chiacchierati del dating show spunta quello dell’ex tronista e corteggiatore Gianmarco Steri. Il giovane romano, uscito dal programma in coppia con la sua scelta Cristina, sembra voler accettare la partecipazione al Grande Fratello. A confermare l’indiscrezione è Amedeo Venza, che su Instagram ha scritto:

“Gianmarco è uno tra i primi probabili concorrenti della prossima edizione del GF! A breve farà un colloquio”.

I possibili concorrenti

Nel cast potrebbero esserci altri ex protagonisti di Uomini e Donne. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni sui social, il Grande Fratello starebbe valutando l’idea di portare nella Casa un recente triangolo sentimentale nato proprio nel dating show.

“Il GF potrebbe essere pronto a riesumare un recente ‘triangolo’ da Uomini e Donne. Un ex tronista e una ex tronista – che non lo ha scelto – potrebbero ritrovarsi insieme all’interno della Casa. Ovviamente è tutto ancora in fase embrionale e da decidere”. La descrizione sembrerebbe puntare proprio su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, ma abbiamo attendere per l’ufficialità.