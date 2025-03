Nuova edizione del Grande Fratello in arrivo: concorrenti storici pronti a rientrare nella casa. Mediaset pensa a un cast iconico per un’edizione che riaccende ricordi ed emozioni.

E se il Grande Fratello diventasse un viaggio nel tempo? No, niente macchine futuristiche o effetti speciali. Solo una porta rossa che si apre di nuovo per chi, negli anni, ha reso il reality un fenomeno televisivo.

Grande Fratello: in arrivo un’edizione speciale con i concorrenti storici più amati

Da settimane, sui social, gli appassionati lanciano appelli: vogliamo un’edizione All Stars, un’edizione del Grande Fratello con i concorrenti storici! E a quanto pare, Mediaset ci sta seriamente pensando.

Lo scoop lo firma Davide Maggio: per celebrare il 25° anniversario del format, potrebbe arrivare il Grande Fratello Gold. Un mix tra passato e presente, tra ex concorrenti indimenticabili e nuovi volti (anche se, diciamolo, tutti faremmo volentieri a meno dei “nip” di turno). L’idea è chiara: riportare in casa alcuni gieffini storici, quelli che hanno segnato l’immaginario del programma. I casting per i nuovi partecipanti, invece, partiranno dopo la chiusura dell’attuale edizione.

Grande Fratello: un’edizione con i concorrenti storici tra nostalgia e colpi di scena

Non sarebbe certo una novità assoluta: negli Stati Uniti, in Spagna, in altri paesi il format All Stars esiste già. Funziona, crea hype, riaccende la nostalgia. E se consideriamo che il Grande Fratello ha avuto 25 edizioni, c’è l’imbarazzo della scelta per trovare personalità iconiche o ancora capaci di far discutere.

Chi potrebbe tornare? I nomi già circolano. Guendalina Tavassi, Marina La Rosa, Maicol Berti, Federica Lepanto, Aida Nizar, Margherita Zanatta… e poi Floriana Secondi, Patrizia Griffini, Guendalina Canessa. E, perché no, qualche volto delle edizioni Vip. L’importante – e su questo i fan sono d’accordo – è evitare i soliti “professionisti dei reality”, quelli che entrano, escono e poi rientrano come se fosse casa loro.

Insomma, il progetto è nell’aria. Se diventerà realtà? Ancora presto per dirlo. Ma se la porta rossa si aprisse davvero, il tuffo nel passato sarebbe assicurato.