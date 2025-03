Serata tesa al GF. Discussioni, tensioni, scontri. Il faccia a faccia tra Alfonso Signorini e Lorenzo Spolverato è stato il momento clou, ma la puntata ha riservato anche altre sorprese.

GF, Lorenzo Spolverato e Shaila sicuri: “Zeudi ha già vinto”

Intanto, Zeudi Di Palma si prende la finale. Terza finalista ufficiale. Il televoto, però, ha colpito duro Shaila, che non ha nascosto la delusione. “Ho subito tanto, merito di essere premiata. Da sportiva, questa è una caduta. Ma da sportiva mi rialzo e dico: perché dovrei sentirmi meno? O squalificata? So chi sono. Certo che me lo merito.” Parole che lasciano il segno.

Parlando con il fidanzato Lorenzo Spolverato, Shaila ha azzardato un pronostico. Decisa, convinta. “Vince Zeudi il programma, qua te lo dico e te lo firmo.” Secondo lei, dopo averla superata al televoto, il titolo è ormai nelle mani di Zeudi Di Palma.

GF, accuse pesanti e scontri in diretta: il botta e risposta che ha acceso la casa

Ma il vero scontro è arrivato dopo. Spolverato ha tirato fuori accuse pesanti: Javier Martinez avrebbe insultato duramente alcune donne della casa. Martinez nega. Secca la sua replica. E in sua difesa si schiera anche Signorini, che riporta un altro episodio, uno in cui lo stesso Lorenzo non ne esce bene: “Ti ricordo che ti ho sentito dire a tre donne ‘sono tutte tre teste di c…’.”

Lorenzo non si tira indietro. Ammette, sì, ma puntualizza: “Io lo dico davanti alle telecamere, Javier invece lo fa alle spalle.” Signorini non ci sta. Replica tagliente. Secca. “Ah, la differenza è solo quella? Resta comunque una grande scemenza.”

Sfida aperta. Il finale, ancora tutto da scrivere.