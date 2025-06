Da Uomini e Donne al Grande Fratello: tre nomi in lizza per il reality show

Anche se mancano ancora alcuni mese, si comincia a parlare del cast della prossima edizione del Grande Fratello. Ecco che spuntano fuori tre nomi direttamente dal dating show di Maria De Filippi, “Uomini e Donne”. Ecco di chi stiamo parlando.

Grande Fratello, come sarà la prossima edizione del reality?

Per celebrare il 25esimo anno del “Grande Fratello“, Mediaset starebbe pensando a una edizione particolare, formata da alcuni concorrenti storici del reality e da alcuni volti inediti.

Il tutto è ancora da confermare ma, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero già partiti i casting sia per persone famose sia per volti sconosciuti. Tra i volti noti si starebbe pensando anche a tre volti proveniente dal dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne“. Di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Mediaset e Alfonso Signorini stanno cominciando a pensare alla prossima edizione del Grande Fratello, che sarà la numero 25. In attesa di conferme ufficiali un pò su tutto, ecco che cominciano a circolare indiscrezioni sul cast. Tre volti noti di “Uomini e Donne” potrebbero entrare nella casa! Di chi stiamo parlando? Secondo Amedeo Venza uno di loro potrebbe essere Gianmarco Steri, uno dei tronisti più amati dell’ultima edizione del dating show di Maria De Filippi: “Gianmarco è uno dei primi probabili concorrenti della prossima edizione del GF! A breve farà un colloquio”. Lorenzo Pugnaloni invece non ha fatto nomi, ma gli ha descritti così: “GF potrebbe essere pronto a riesumare un recente ‘triangolo’ da Uomini e Donne. Un ex tronista e una ex tronista, che non l’ha scelto, potrebbero ritrovarsi insieme all’interno della casa. Ovviamente tutto è in fase embrionale e da decidere.” Che stesse parlando anche lui di Gianmarco Steri? Mentre l’ex tronista potrebbe essere Martina De Ioannon.