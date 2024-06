Ultimo diventa papà: la fidanzata Jacqueline Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, è incinta. Una notizia del tutto inaspettata, che sembra non aver reso felice la futura nonna.

Ultimo diventa papà: la fidanzata Jacqueline è incinta

Bebè in arrivo a casa di Niccolò Moriconi, alias Ultimo, e la fidanzata Jacqueline Di Giacomo. La figlia di Heather Parisi è incinta e si tratta per entrambi del primo figlio. A rendere pubblica la notizia non sono stati i diretti interessati, ma Alessandro Rosica, noto sul web con il soprannome di Investigatore Social.

Ultimo diventa papà: l’annuncio di Alessandro Rosica

Via Instagram, Rosica ha fatto annunciato:

“Notizia certissima. Il cantante Ultimo e Jacqueline aspettano un bimbo. Complimenti a questa coppia meravigliosa e limpida. La mamma di lei (Heather Parisi, ndr) non vuole vedere il bimbo. Dispiace per queste faide tra famiglie”.

Al momento, è bene sottolinearlo, Ultimo e la fidanzata Jacqueline non hanno confermato o smentito la notizia.

Ultimo si prende una pausa dalla musica

Anche se la coppia non ha ufficializzato la notizia della gravidanza, una decisione presa da Ultimo sembra confermare il gossip lanciato da Rosica. Il cantautore romano ha annunciato che si prenderà un anno di pausa dalla sua musica. Secondo Investigatore Social, ha fatto questa scelta proprio per occuparsi della fidanzata e del bebè in arrivo. “Il bimbo sarà un bel maschietto“, ha concluso Alessandro.