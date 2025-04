Elena D’Amario, talento indiscusso della danza e volto amatissimo dal pubblico, è finita di nuovo sotto i riflettori, ma questa volta non per le sue performance sul palco. La ballerina è stata avvistata in compagnia di un uomo misterioso, scatenando curiosità e rumors sulla sua vita sentimentale. Dopo un lungo periodo senza gossip amorosi, i fan si chiedono: si tratta di un nuovo fidanzato o solo di un’amicizia speciale? Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Le precedenti relazioni di Elena D’Amario

Elena D’Amario, rinomata ballerina e coreografa italiana, ha vissuto diverse storie d’amore nel corso degli anni. Durante la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi nel 2009-2010, ha avuto una relazione con il cantautore Enrico Nigiotti, suo collega nel talent show.

In seguito, ha avuto un legame sentimentale con il ballerino Alessio La Padula, ma la loro storia è giunta al termine nel 2021.

Nel 2023, Elena ha intrapreso una relazione con l’attore Massimiliano Caiazzo, celebre per il suo ruolo in Mare Fuori. La coppia ha vissuto momenti sereni e si è mostrata affiatata, come dimostrano le foto della loro vacanza in barca nell’estate dello stesso anno. Tuttavia, l’estate successiva, i due hanno trascorso le ferie separati, alimentando le speculazioni su una possibile crisi. Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, la loro relazione si è conclusa a causa di una frattura insanabile, portandoli così a percorrere strade diverse.

Elena D’Amario avvistata con un nuovo misterioso fidanzato: chi è lui?

Sembra che Elena D’Amario abbia un nuovo amore. A suggerirlo è la descrizione che accompagna una recente foto della ballerina e giudice di Amici, in cui appare in compagnia di un uomo misterioso, pubblicata da Diva e Donna:

“Archiviata la storia con l’attore di “Mare fuori” Massimiliano Caiazzo, la ballerina, nuovo giudice del serale di “Amici”, si fa vedere con un bel ragazzo moro”.

Al momento, non sono emersi dettagli sulla sua identità, ma nell’immagine i due appaiono vicini mentre passeggiano insieme. Tra i commenti, alcuni utenti ipotizzano che possa trattarsi di Andrea Condorelli, anch’egli ballerino e, secondo il suo profilo Instagram, membro del team di Amici.