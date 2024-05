Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo si sono lasciati? E’ questa la domanda più gettonata degli ultimi tempi, dopo che i due hanno iniziato ad essere latitanti sui social. Adesso, in base ad alcuni indizi, ci sarebbero delle prove sulla rottura.

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo si sono lasciati?

Insieme dal 2022, Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo potrebbero essersi lasciati. Negli ultimi tempi, i due hanno iniziato a mostrarsi sempre meno sui social, poi nelle scorse ore un chiacchiericcio insistente ha preso a circolare. Ad alimentarlo è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano.

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo: l’indiscrezione di Deianira

Secondo Deianira Marzano, Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo stanno vivendo una profonda crisi. Ancora non si sono lasciati, ma sarebbero ad un passo dall’addio. La conferma arriva dalla vacanza che la ballerina si sta godendo in Messico con gli amici.

Elena e Massimiliano: amore al capolinea dopo 2 anni

Come se non bastasse, Massimiliano, ospite di un programma televisivo, avrebbe dichiarato di essere single. E’ bene sottolineare che, per il momento, né Caiazzo e né tantomeno Elena hanno confermato o smentito la rottura. Di certo, se la relazione dovesse davvero essere giunta al capolinea a breve li vedremo in compagnia di altri partner.