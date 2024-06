Una cinquantina di migranti risultano di spersi a causa delribaltamento della barca su cui viaggiavano al largo della Calabria. Tra questi ci sono 26 bambini.

Barca di migranti si capovolge al largo della Calabria: 50 dispersi

Una barca su cui viaggiavano diversi migranti si è ribaltata a circa cento miglia dalla costa della Calabria. Cinquanta migranti risultano dispersi, tra cui 26 bambini. In soccorso dell’imbarcazione è arrivato un mercantile che a portato i 12 superstiti, tra cui una donna incinta, su un’unità della Guardia costiera che è approdata a Roccella Ionica.

“Ho parlato con un ragazzo che ha perso la sua fidanzata. I superstiti hanno parlato di 66 persone disperse, tra cui almeno 26 bambini, anche di pochi mesi” ha dichiarato Shakilla Mohammadi, mediatrice interculturale di Medici senza frontiere, presente a Roccella Ionica. La donna ha aggiunto che sono morte intere famiglie dell’Afghanistan e che erano partiti dalla Turchia 8 giorni fa, ma imbarcavano acqua da 3 o 4 giorni e nessuno si è fermato ad aiutarli. “La scena era straziante, davanti a noi persone traumatizzate, il dolore si toccava con mano” ha aggiunto la mediatrice.

Barca con migranti a bordo si ribalta in Calabria: donna morta, iniziate le ricerche dei dispersi

In porto è arrivato anche il cadavere di una donna morta dopo essere finita in mare. Sono iniziate le ricerche delle persone disperse ma per il momento non sono ancora riusciti a recuperare nessuno. La nave Ocean Viking ha soccorso questa mattina 54 migranti, tra cui 28 minori, da un gommone sovraffollato.