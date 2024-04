Nella giornata di ieri, un barchino di migranti è naufragato in acque Sar maltesi. La Guardia Costiera è intervenuta sul posto e ha provato a rintracciare i dispersi (che al momento sono ancora una quindicina). Purtroppo, le autorità hanno dovuto dichiarare il decesso di 9 persone: tra di loro c’è anche una bambina.

Naufragio del barchino di migranti: le vittime

Sale a nove il numero delle vittime del tremendo naufragio del barchino di migranti che stava arrivando dalla Tunisia verso l’Italia, ma che non è stato in grado di portare a termine la missione. In totale, sul barchino viaggiavano 46 migranti, tutti originari di Guinea, Burkina Faso, Mali e Costa d’Avorio, ma partiti domenica sera da Sfax. La Guardia Costiera aveva ritrovato e aiutato 23 dispersi, ma uno di loro è morto in ospedale, facendo salire il conto delle vittime a 9 (dopo che all’inizio ne erano stati dichiarati 8). Tra i morti c’è anche un minorenne: si tratta di una bimba.

Naufragio del barchino di migranti: le ricerche

Sono, invece, 15 le persone che al momento sono ancora date per disperse. Le ricerche stanno proseguendo, ma è chiaro che più il tempo passa più sembra difficile pensare di poter ritrovare qualcuno ancora in vita. I sopravvissuti si trovano adesso all’hotspot di Contrada Imbriacola.