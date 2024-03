Ennesima tragedia al largo di Lampedusa: tre persone, fra cui una neonata di appena quattro mesi, sono finite in acqua durante un’operazione di soccorso della Trotamar III.

Naufragio a Lampedusa: tre dispersi

Durante le operazioni di soccorso della Trotamar III, il veliero della ong tedesca People in motion, che non appena avvistato il barchino carico di migranti, ha fornito giubbotti di salvataggio, tre persone, di cui una neonata di 4 mesi, originari della Guinea, sono cadute in mare.

Il barchino di ferro affondato sarebbe salpato da Sfax, in Tunisia, alle 20 di martedì.

I soccorsi durante il naufragio a Lampedusa

L’equipaggio della Ong tedesca Trotamar III ha salvato 44 migranti, inclusi cinque donne e un minore, a bordo di un’imbarcazione lunga sette metri. Tre persone sono disperse, tra cui una neonata di quattro mesi. Le ricerche, con le motovedette della guardia costiera, sono in corso.

Le 44 persone salvate sono state portate al molo Favarolo di Lampedusa e successivamente trasferite nell’hotspot di contrada Imbriacola. Tutti sono africani provenienti da Costa d’Avorio, Gambia, Guinea Conakry e Mali.

Nuovo naufragio a Lampedusa, l’ultimo avvenuto il 25 marzo

Il 25 marzo, dopo il soccorso di una nave cargo, tre giovani sono finiti in mare e ad oggi non sono stati ritrovati.