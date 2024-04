Operaio morto a 69 anni per un incidente sul lavoro: il dramma nella giornata precedente alla Festa dei lavoratori

Una tragedia ha scosso la comunità di Fiume Veneto, in Friuli Venezia Giulia: un uomo di 69 anni, Ivo Bellotto, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro oggi, 30 aprile.

L’incidente sul lavoro per un operaio

L’infortunio mortale è avvenuto in un cantiere all’esterno di un capannone di un allevamento di animali da cortile, in via Kennedy, a Fiume Veneto.

L’uomo stava lavorando con una gru, ma è stato colpito dalle “forche” della benna utilizzata per sollevare il materiale. Il movimento della macchina lo ha fatto cadere da diversi metri d’altezza è morto dopo l’impatto sul terreno.

I soccorsi dopo l’incidente in Friuli

Sul posto, oltre al personale della centrale operativa sanitaria Sores Fvg, anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettori dell’Azienda sanitaria. Inviato anche l’elicottero sanitario, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il medico legale ha accertato il decesso per arresto cardiaco traumatico.

L’obiettivo ora è ricostruire la dinamica del dramma e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro per accertare eventuali responsabilità di questa ennesima tragedia sul lavoro.

Le parole di Mattarella dopo le morti sul lavoro

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto dal distretto agro-alimentare del Cosentino: