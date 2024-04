Il tragico incidente sul lavoro di questa mattina, mercoledì 24 aprile, è avvenuto intorno alle 9 alla Dall’Era Siderurgica di via IV Novembre: inutile l’intervento del 118, per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

Incidente sul lavoro a Lograto

Ennesima tragedia sul lavoro: la vittima è un operaio, nella ditta «Dall’era siderurgica», di 46 anni che, secondo i primi riscontri, è rimasto schiacciato da una lastra metallica.

Stava manovrando un carroponte da dove si è staccata la una lastra che lo ha travolto.

Sul luogo del tragico incidente sono giunti, oltre ad un’ambulanza e a un’auto medica, i carabinieri della compagnia di Chiari, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Asst della Franciacorta.

L’operaio morto a Lograto

L’operaio morto questa mattina era iscritto alla Uil di Brescia. Il segretario del sindacato, Mario Bailo, ha lasciato la cerimonia di commemorazione dei caduti e delle vittime in vista del 25 Aprile per raggiungere la ditta di Lograto.

L’incidente sul lavoro di ieri 23 aprile

Ieri, a perdere la vita, era stato un operaio di 39 anni a Laglio, in provincia di Como.

Durante un intervento di pavimentazione era a bordo di un piccolo escavatore che si è ribaltato, forse a causa del terreno fangoso, schiacciandolo.