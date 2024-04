Un operaio di 39 anni è morto questa mattina alle 10 in un incidente sul lavoro a Laglio, sul lago di Como.

L’incidente che ha coinvolto l’operaio a Como

La scia di sangue dovuta agli incidenti sul lavoro in Italia, non si arresta: un altro operaio ha perso la vita in queste ore.

L’uomo era alla guida di un piccolo escavatore che si è ribaltato durante alcuni lavori di pavimentazione nella frazione di Torriggia.

Nel tragico incidente il piccolo escavatore che si è ribaltato, forse a causa del terreno fangoso, schiacciandolo, morendo sul colpo.

I soccorsi nell’incidente mortale dell’operaio

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale dell’Agenzia di tutela della salute Insubria.

I vigili del fuoco hanno provveduto a estrarlo e lo hanno affidato alle cure degli operatori sanitari mentre continuano i rilievi dei carabinieri e del personale sanitario di Ats.

Chi era l’operaio morto a Como

Secondo quanto riferito da Qui Como, l’operaio 39enne era residente a Montagna in Valtellina, in provincia di Sondrio.

Un’altra morte sul lavoro ieri 22 aprile

Nella giornata di ieri 22 aprile 2024 un’altra tragedia a Bolzano, dove un 26enne ha perso la vita. L’uomo stava lavorando in un bosco di Nova Levante è stato travolto da un albero.