Un 36enne è deceduto in seguito al crollo del tetto di un edificio nel centro di Magenta su cui stava lavorando.

L’incidente avvenuto a Milano: morto un operaio

Ancora una vittima si registra in Italia per un incidente sul lavoro: l’uomo stava effettuando dei lavori di ristrutturazione in un edificio nel centro di Magenta, quando per cause ancora da accertare, il tetto è crollato e l’operaio è precipitato dal vano delle scale, da un’altezza che non gli ha lasciato scampo.

L’operaio, di origine albanese era, insieme ad altri due soci, titolare dell’Impresa Pisoni Costruzioni srl.

Operaio morto in provincia di Milano

L’incidente è avvenuto intorno alle 12:30 del 12 aprile nella palazzina di via Garibaldi 51 nel centro di Magenta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco provenienti dalle sedi di Rho, Legnano e Magenta, oltre ai sanitari del 118 Areu e ai tecnici dell’Ats Città metropolitana, competenti per gli infortuni sul lavoro.

I motivi dell’incidente avvenuto a Magenta

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale che, insieme agli addetti di Ats, dovranno anche verificare il rispetto della normativa di sicurezza all’interno del cantiere.

Non sono segnalati altri feriti: i condomini delle altre abitazioni sono rimasti all’interno dei loro appartamenti.