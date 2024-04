Un ennesimo caso di morte sul lavoro è avvenuto oggi a Milazzo: un operaio edile è morto in un cantiere in via Giorgio Rizzo

Un operaio edile di 72 anni è morto poco dopo le 14.30 in un cantiere in via Giorgio Rizzo: è caduto da un’altezza di dieci metri.

Incidente sul lavoro per un 72enne a Milazzo

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era al lavoro nel cantiere per conto di una ditta esterna per la ristrutturazione di un locale: per cause ancora in corso di accertamento.

L’uomo sarebbe caduto da una impalcatura alta circa 10 metri, all’interno di una tromba delle scale in via Giorgio Rizzo. Si sarebbe sganciato un montacarichi che si sarebbe trascinato l’uomo, morendo sul colpo.

L’arrivo dei soccorsi dopo l’incidente dell’operaio a Milazzo

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale per eseguire i rilievi ed effettuare le indagini per le responsabilità su quanto accaduto.

Sono sopraggiunti tempestivamente gli operatori sanitari del 118 ma ogni tentativo per salvare l’uomo è risultato vano, non c’è stato nulla da fare, troppe profonde i traumi e le lesioni nell’impatto con il suolo.

Un altro incidente sul lavoro oggi a Piacenza

Un operaio di 58 anni è morto questo pomeriggio a Piacenza in un incidente sul lavoro, pare per un crollo o un cedimento di un grande scavo edile, avvenuto in un cantiere alle porte della città.