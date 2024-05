Incidente in auto al Capitolo: 34enne in codice rosso

Un terribile incidente stradale si è verificato al Capitolo, in provincia di Monopoli. Ferita una 34enne.

Questa mattina, giovedì 16 maggio 2024, si è verificato un terribile incidente al Capitolo, in provincia di Monopoli. Una 34enne è rimasta gravemente ferita.

Incidente stradale al Capitolo: 34enne ferita

Alle 7 di questa mattina, giovedì 16 maggio 2024, si è verificato un grave incidente stradale. Secondo quanto appreso, una donna di 34 anni di Monopoli è rimasta gravemente ferita. La donna si stava recando al lavoro quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo dell’automobile, una Peugeot 107, andando a finire contro un muretto.

Incidente in auto al Capitolo, Monopoli: 34enne in codice rosso in ospedale

La donna di 34 anni che è andata a schiantarsi con la sua auto contro un muretto è rimasta gravemente ferita. Sul luogo dell’incidente è arrivata la Polizia Locale di Monopoli per effettuare tutti i rilievi del caso e ricostruire quello che è accaduto, la Polizia di Stato per occuparsi della viabilità, e l’ambulanza, che ha portato la 34enne all’ospedale Perrino di Brindisi in codice rosso.