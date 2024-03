Lucca, incidente sul lavoro: operaio cade all'interno di uno scavo e muore

Anche oggi si torna a parlare di incidenti sul luogo di lavoro, questa volta la tragedia è avvenuta a Lucca, intorno alle otto di questa mattina in un cantiere stradale in via dei Dorini che si stava occupando dei lavori per una fognatura. Un operaio di 52 anni è caduto, finendo all’interno di uno scavo, e perdendo così la vita.

Dinamiche ancora da chiarire

C’è ancora molto da chiarire su quanto avvenuto questa mattina alle 8 in un cantiere di Lucca sito in via dei Dorini che si stava occupando dei lavori su una fognatura. L’operaio, un uomo di 52 anni, sarebbe caduto all’interno di uno scavo morendo sul colpo. Ma il cadavere era sepolto nello scavo solo per la parte inferiore.

Ed è questo elemento che ha spinto gli inquirenti a dare il via a delle indagini approfondite in merito alla situazione. Al momento però non ci sono molti altri dettagli in merito alla situazione, quindi bisognerà aspettare per scoprire se esistono delle responsabilità per quanto avvenuto.

Una morte istantanea

Sul luogo dell’incidente sono giunti in poco tempo i sanitari del 118 insieme all’automedica di Lucca e l’ambulanza, ma al loro arrivo non c’era già più nulla da fare per l’uomo. Nei primi minuti si era anche attivato il servizio di elisoccorso Pegaso, ma tale soccorso non è stato più necessario a causa del decesso.

Sul luogo sono anche intervenute le forze dell’ordine e gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl.