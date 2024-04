Mo: Blinken arrivato in Arabia Saudita

Riad, 29 apr. (Adnkronos) - Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato in Arabia Saudita, prima tappa del un tour in Medio Oriente per cercare di ottenere un cessate il fuoco a Gaza e migliorare la crisi umanitaria nell’enclave assediata.A Riad, Blinken dovrebbe incontra...