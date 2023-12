Un nuovo drammatico incidente sul lavoro è costato questa volta la vita ad un operaio di 24 anni. Il giovane è morto sul colpo dopo essere precipitato da un’impalcatura alta dieci metri sita vicino a Terrazze di Adine (Siena).

Cade dall’impalcatura di dieci metri: morto operaio

Ancora una morte giovane, ancora una morte sul lavoro. Questo 2023 si dimostra un anno sempre più nero dal punto di vista delle morti bianche e nella giornata di ieri la lunga lista dei decessi si è nuovamente allungata, iscrivendo un operaio di soli 24 anni. Il ragazzo stava lavorando in piedi su un’impalcatura nei pressi di un’azienda agricola di Gaiole in Chianti, in provincia di Siena, quandoall’improvviso ha perso l’equilibrio ed è precipitato. La caduta, avvenuta per motivi che sono ancora tutti da verificare, è risultata fatale.

Cade dall’impalcatura di dieci metri: i soccorsi

Si sono rivelati, purtroppo, infruttuosi, gli interventi dell’ambulanza della Misericordia di Radda in Chianti, dell’elicottero Pegaso 2, dei vigili del Fuoco e del personale Pisll, Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. La caduta da oltre dieci metri è stata troppo violenta: il ragazzo è morto sul colpo. Sono ancora in corso gli accertamenti per comprendere le cause di quanto successo.