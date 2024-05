Ladro morto per asfissia: un tentativo di furto nel perugino ha avuto un tragico epilogo. Si tratta di un uomo di 34 anni.

Nella notte del 29 aprile, a Corciano, provincia di Perugia, un tragico evento ha scosso la tranquillità del luogo. Un ladro di origine tunisina di 34 anni è morto mentre tentava di rubare in un supermercato. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita, incastrato in una piccola finestra sul retro del negozio di alimentari che aveva preso di mira.

Ladro morto durante tentativo di fuga: l’intervento dei carabinieri

I carabinieri sono intervenuti nella zona di Prepo a Corciano, poco prima della mezzanotte, in risposta a una segnalazione di furto in corso. Sul posto, hanno fatto una scoperta tragica: il cadavere di un uomo di origine tunisina, senza fissa dimora, già noto alle autorità.

Sorpreso dal titolare del negozio

L’uomo, di 34 anni, era stato sorpreso dalla titolare mentre cercava di forzare il registratore di cassa e aveva tentato la fuga attraverso una finestra sul retro del negozio. Tuttavia, nel corso del suo tentativo, è rimasto incastrato con il corpo all’esterno e collo e braccia all’interno della finestra, perdendo la vita per asfissia meccanica.

Cause del decesso da accertare

La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Perugia per ulteriori accertamenti sulle cause del decesso, su disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini sull’incidente sono ancora in corso, condotte dai carabinieri della stazione di Perugia.