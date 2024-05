Nella serata di oggi, 20 maggio, due nuove scosse di terremoto sono state avvertite tra Napoli e provincia: tanta paura in città

La prima forte scossa di terremoto registrata questa sera, 20 maggio, è stata avvertita e registrata alle 19.51, con epicentro in zona Campi Flegrei.

Sciame sismico ai Campi Flegrei

La terra continua a tremare a Napoli e lo sciame sismico ai Campi Flegrei non intende arrestarsi: dopo la prima scossa delle 19:51, ne è seguita una seconda alle 20.10, sempre nell’area dei Campi Flegrei. Tuttavia, si parlerebbe di una sequenza di quattro scosse in sei minuti, ma, al momento, non c’è nessuna conferma a riguardo.

La profondità della prima scossa, comunicata dall’Osservatorio Vesuviano, è di 3 chilometri e la magnitudo stimata è di 3.5 sulla scala Richter. La seconda, invece, è ad una profondità di 3 chilometri e con una magnitudo superiore alla precedente, di 4.4.

Terremoto ai Campi Flegrei: paura tra i residenti

Le nuove scosse di terremoto avvertite in questi minuti, hanno seminato il panico il tutti i quartieri del napoletano: molta gente è uscita in strada per lo spavento.

La prima scossa è stata avvertita a Pozzuoli e, a Napoli, nelle zone di Bagnoli e Agnano, più vicine all’epicentro, ma anche in aree più lontane come a Licola e Quarto. Mentre, nel territorio di Napoli è stata avvertita chiaramente dai residenti nel quadrante ovest della città, a Miano, nella zona di Capodichino, nel centro storico, al Vomero, all’Arenella.

Feriti o danni dopo la scossa di terremoto

Stando alle prime indagini non sarebbero stati rilevati feriti o danni a persone, ma ad Arco Felice, frazione di Pozzuoli, il sisma avrebbe creato una frana sul monte Sant’Angelo.