Paura nella notte a Bussolengo, comune in provincia di Verona, per un terremoto di magnitudo 3.3. Il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione dell’intera zona, svegliata di soprassalto. Alcuni civili sono scesi in strada per proteggersi da eventuali crolli. Fortunatamente le autorità locali non hanno segnalato danni a cose o persone.

Terremoto a Verona: scossa di magnitudo 3.3

Nella notte tra ieri e oggi, gli esperti sismologi hanno rilevato un terremoto a Bussolengo, comune non troppo distante dalla città di Verona, ad una profondità di circa 23 km. Il terremoto è stato segnalato dall’Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia, ma la scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione. Le autorità locali hanno immediatamente effettuato i necessari accertamenti ed hanno escluso crolli o danni agli edifici, così come non si hanno notizie di vittime o feriti.

Terremoto a Verona: le reazioni social

“Mi ha buttato giù dal letto scrivo da Rivoli Veronese” – scrive un utente sui social e come lui, tanti altri gli fanno eco – “Sentita molto forte a Povegliano Veronese sarà perché abito al primo piano la mia sedia è saltata”. “Ha tremato il letto, sono a Verona centro” – racconta ancora un testimone.