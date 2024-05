Francesca Russo, una giovane donna di 26 anni, è stata ritrovata senza vita nel salotto del proprio datore di lavoro.

Ciampino, ragazza trovata morta a casa del datore di lavoro

La ragazza è morta sabato scorso, per cause ancora da determinare. Sarà l’autopsia, prevista nei prossimi giorni, a fare luce sulle circostanze della prematura scomparsa. La 26enne lavorava come receptionist in un centro estetico nel quartiere Prati a Roma. Secondo le prime ricostruzioni è stato proprio il titolare, un uomo di 39 anni con cui aveva una relazione, a trovare il corpo nel salotto di casa sua.

Indagano gli inquirenti

In base a quanto dichiarato, i due avevano trascorso la serata in un noto locale dei Parioli, prima di fare ritorno nell’abitazione dell’uomo. Il caso è stato affidato ai carabinieri, che dovranno ricostruire le ultime ore di vita della ragazza, per fare luce sulla causa del decesso. Al momento non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo. L’ipotesi principale è che la morte sia stata causata da un malore improvviso.

Attesi i risultati dell’autopsia

Resta da stabilire se la donna avesse assunto alcol o sostanze stupefacenti che possano aver contribuito alla morte. L’indagine, coordinata dalla procura di Velletri, prosegue in attesa dei risultati dell’autopsia.