Nella giornata di domenica 19 maggio, a Ravenna, una prostituta bulgara di 29 anni è stata gravemente ferita da due colpi di pistola nei pressi della Statale Adriatica, esattamente all’altezza della Cava Manzona vecchia, tra Savio e Fosso Ghiaia.

Uomo spara a una prostituta: i dettagli

La donna, mentre era seduta su una sedia ai bordi della strada, è stata colpita da almeno due colpi d’arma da fuoco, sparati da un uomo ancora non identificato. Il luogo dell’accaduto è conosciuto per un altro episodio violento: nel dicembre 2015, il metronotte Salvatore Chianese venne ucciso proprio lì.

Dei passanti, dopo aver visto l’episodio, hanno allertato il 118 che ha portato la donna all’ospedale Bufalini di Cesena in codice rosso. Attualmente, la vittima è in gravi condizioni, ma i medici affermano che non è in pericolo di vita.

Intanto, le indagini, coordinate dalla Pm Francesca Bugané Pedretti, si concentrano nel mondo della prostituzione. I carabinieri sono al lavoro per identificare il responsabile dell’attacco, indagato per tentato omicidio.