Un giovane di circa vent’anni è stato vittima di un’aggressione questa mattina, 19 maggio, poco dopo le 6:00: è stato accoltellato nella stazione della metropolitana di Loreto, sulla linea 2, a Milano.

La dinamica dell’aggressione avvenuta in queste ore a Milano

Il ragazzo, probabilmente secondo le prime indiscrezioni nordafricano, al momento dell’incidente non aveva documenti, ha subito vari tagli alle braccia e una ferita non profonda al torace.

Immediati i soccorsi dopo l’aggressione, fondamentali per scongiurare una tragedia: il ventenne è stato soccorso e trasportato all’ospedale Niguarda in codice rosso, curato per le ferite riportate e monitorato, ma non sembra essere in pericolo di vita.

Le indagini dopo l’aggressione

Le forze dell’ordine, intervenute sul luogo, stanno esaminando tutte le possibili piste, inclusa quella di una lite o di un’aggressione premeditata, per ricostruire il grave incidente e l’esatta dinamica del ferimento.

Inoltre, si stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella stazione della metro di Loreto per identificare il responsabile o i responsabili del brutale attacco.

Accoltellamenti nel weekend a Milano

L’allarme è sempre più alto in città: tre casi di accoltellamenti soltanto nel weekend ancora in corso, fortunatamente con nessuna delle vittime in gravi condizioni: gli episodi sono avvenuti a Loreto, Cadorna e Cimiano.