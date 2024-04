Il celebre personal trainer Cristiano Iovino è stato vittima di un pestaggio a Milano, mentre stava rientrando a casa.

Milano, aggressione a Cristiano Iovino

Secondo le prime ricostruzioni riportate da MilanoToday il 37enne stava ritornando a casa in zona Portello a Milano, quando un gruppo di cinque o sei uomini è sceso da un mini-van ed ha iniziato a colpirlo a mani nude. L’aggressione ha avuto luogo nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile, intorno alle 3:30. Sul posto sono intervenuti i sanitari di Areu, ma l’uomo non ha riportato lesioni gravi e non è stato necessario recarsi in ospedale.

Indagano gli inquirenti

Presenti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione Moscova. Iovino non sembra aver fornito molte informazioni agli inquirenti, che dovranno ora lavorare per cercare di identificare gli autori del pestaggio. Il movente non pare essere un tentativo di rapina. Per il momento il personal trainer ha inoltre deciso di non sporgere denuncia, come reso noto da MilanoToday.

Il presunto flirt con Ilary Blasi

L’imprenditore romano è salito recentemente agli onori della cronaca per essere stato citato come teste nella causa di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. In base a quanto raccontato dal 37enne durante un’intervista i due si sarebbero conosciuti nel 2020 durante una mostra di Banksy a Roma e da lì sarebbe nata una “frequentazione intima“. Versione smentita dalla show-girl, che ha invece parlato solo di un caffè.