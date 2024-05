Garibaldi chiude con Anita e punta a riconquistare Beatrice

A distanza di quasi due mesi dalla fine del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi ha svelato in che rapporti è rimasto con Anita Olivieri e Beatrice Luzzi. Come aveva previsto la Regina di Cuori, una volta fuori dalla Casa, il bidello calabrese si è reso conto degli errori commessi.

Intervistato da SuperGuidaTv, Giuseppe Garibaldi si è raccontato un po’. Ad aver maggiormente attirato l’attenzione dei fan sono state le dichiarazioni su Anita Olivieri e Beatrice Luzzi. Il bidello calabrese ha raccontato di aver definitivamente archiviato il rapporto con quella che credeva sua amica, mentre sta facendo il possibile per riconquistare la Regina di Cuori.

In merito ad Anita, Garibaldi ha dichiarato:

“Il legame con Anita per me è un capitolo chiuso . Dopo essere uscito dalla Casa, mi sono reso conto di alcune cose e ho deciso di prendere le distanze da questo rapporto”.

Dopo il GF, Giuseppe si è reso conto che l’amicizia con la Olivieri non era così sincera come credeva e ha deciso di metterci un bel punto.

Mentre Anita è fuori dalla sua vita, Beatrice la sente spesso e spera di riuscire a riconquistarla. Garibaldi ha raccontato:

“Con Beatrice in alcuni momenti ho sbagliato. Il non difenderla, il non proteggerla dalle critiche, dalle accuse e da tutto ciò che ci influenzava ci ha portato a litigare e, col tempo, ad allontanarci. In quel periodo, non ho avuto la lucidità, la maturità e l’esperienza di mettere i miei sentimenti e lei davanti a tutto e a tutti. Oggi ci stiamo sentendo e ci stiamo confrontando su molte cose. Per quanto mi riguarda, sto cercando di recuperare un rapporto e la sua fiducia. Vorrei riconquistarla“.