Un concorrente del Grande Fratello torna al centro della bufera. Questa volta si tratta di Giuseppe Garibaldi, già molto chiacchierato nell’ultimo periodo dopo la questione del pugno sferrato al muro in un momento di rabbia. L’omonimo dell’eroe dei due mondi ha fatto uno scivolone parlando della comunità gay e il pubblico non ha preso bene le sue dichiarazioni.

Grande Fratello, la frase di Giuseppe Garibaldi sui gay: scoppia la bufera

“Ascolta, già che li accetto ho fatto un enorme passo. Che per me è una cosa normale“ – così si rivolge Giuseppe Garibaldi a Fiordaliso e Massimiliano Varrese che prova anche a farmarlo: “Rifletti bene su quello che dici“. Giuseppe, però, prosegue ancora con quella che voleva essere una battuta, ma che si è rivelata essere una frase infelice: “Ora è normale che ci siano anche loro, mentre una volta…”.

Grande Fratello, la frase di Giuseppe Garibaldi sui gay: rivolta social

Come era prevedibile immaginare, tantissime persone non hanno preso bene l’uscita infelice di Garibaldi e sui social in molti si sono scagliati contro il concorrente del GF. “Pensa a essere Garibaldi e aver ‘fatto un passo enorme nell’accettare l’esistenza dei gay’, tirare pugni sul muro e fischiare le ragazze che si allenano. Poi piange perché gli danno del maschilista” – accusa qualcuno. “Perché sarebbe un grande passo ‘accettare’ i gay? Non c’è nulla da accettare nell’orientamento” – mette in chiaro un altro utente. “Se Beatrice fa una battutina sul Natale scoppia la bufera: “disgustoso” etc. Garibaldi dice davanti a loro che per lui è già tanto accettare i gay e loro ridono tranquillamente. O stare lì dentro li fa impazzire del tutto, o fanno proprio schifo“.