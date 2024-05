Dopo una vacanza tra le mongolfiere della Cappadocia, Ilary Blasi è tornata a Roma per festeggiare il suo 43esimo compleanno insieme alla sua famiglia.

Ilary Blasi, il ritorno a Roma per festeggiare il compleanno con la famiglia

Ilary Blasi si è goduta lunghi festeggiamenti per il suo 43esimo compleanno. Dopo la meravigliosa vacanza tra le mongolfiere della Cappadocia, la conduttrice è tornata a Roma per festeggiare con la sua famiglia. Domenica 5 maggio si è goduta un pranzo di famiglia all’aperto, insieme ai suoi figli e al suo compagno Bastian Muller.

Un pranzo a base di carne, organizzato nella villa all’Eur dove viveva con Francesco Totti. Presenti i figli e i genitori della conduttrice, i nipoti, le sorelle Melory e Silvia, e i parenti più stretti. Le immagini sono state condivise su Instagram e la conduttrice è apparsa sorridente, davanti alla sua torta con la frase autoironia “43 anni di…dopo pranzo ognuno a casa sua“.

La vacanza in Turchia prima di festeggiare a Roma

Ilary Blasi la scorsa settimana è stata in Turchia per festeggiare il suo compleanno. A farle compagnia c’erano i figli Cristian, Chanel e Isabel e il fidanzato Bastian. Una vacanza che li ha uniti ancora di più, come hanno dimostrato tutti gli scatti condivisi sui social. Si è poi goduta la festa in famiglia a Roma e qualche giorno di relax prima di Battiti Live, che condurrà insieme all’amico Alvin.