Divorzio fra Francesco Totti e Ilary Blasi: testimone nel processo un ex diri...

Prosegue il processo per il divorzio fra Francesco Totti e Ilary Blasi, anzi la storia si arricchisce di elementi sempre nuovi. Ora ci sarebbe un super testimone che potrebbe essere ascoltato

Della separazione fra Francesco Totti e Ilary Blasi si è parlato moltissimo e ancora si continua a discutere perché l’attenzione mediatica è altissima. Attualmente pare che l’ex capitano giallorosso punti su un testimone chiave che potrebbe rivelare retroscena importanti. Si tratta di un ex dirigente di Mediaset, che probabilmente verrà ascoltato in aula. La conferma non è ancora arrivata ma potrebbe rappresentare un elemento di enorme importanza nel caso.

Il processo per il divorzio fra Franceso Totti e Ilary Blasi

Vent’anni di matrimonio non si cancellano con un colpo di spugna, specialmente se le nozze in questione sono quelle fra Francesco Totti e Ilary Blasi, terminate in modo piuttosto burrascoso.

Al centro di tutto ci sono dei tradimenti e non si sa bene se a iniziare sia stato lui o lei. Poi ci sono i figli, che i genitori cercano di tutelare nonostante si stiano facendo la guerra in sede legale.

Ma la parola chiave di tutto questo è sicuramente il patrimonio di entrambi, in gran parte condiviso. Questo è l’oggetto della discordia e quello per cui specialmente Ilary si batte, accusando più volte l’ex marito di sperperare i soldi in diversi modi, tranne che per il sostegno dei figli.

Quello che invece sta più a cuore al Pupone è chiarire la questione del tradimento con Cristiano Iovino e in merito al fatto, potrebbe essere ascoltato in aula un nuovo testimone.

Il nuovo testimone nel processo del divorzio fra Francesco Totti e Ilary Blasi

L’attenzione mediatica intorno alla vicenda non accenna a diminuire, anzi cresce, perché si vocifera che Totti punti su un nuovo testimone chiave.

È l’ex dirigente delle risorse artistiche di Mediaset, che potrebbe venire ascoltato come persona informata sui fatti, in merito al tradimento di Ilary con Iovino, lo stesso che ha ispirato la conduttrice nel racconto di Unica.

Non è stato confermato ma se così fosse, sarebbe una bomba in questo processo. Non resta che aspettare.